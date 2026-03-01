Cultura definite le linee della nuova legge regionale Via libera a risorse economiche a tutela del patrimonio creativo

Una nuova legge regionale è stata approvata, con l’obiettivo di destinare risorse economiche alla tutela del patrimonio creativo. La normativa prevede di trasformare il settore culturale, tradizionalmente visto come un patrimonio da preservare, in uno strumento di sviluppo economico e di crescita sociale e territoriale. La legge definisce le linee guida da seguire per realizzare questa trasformazione.

Una legge regionale che mira a trasformare il comparto della cultura da "patrimonio da preservare a leva di sviluppo economico, crescita sociale e territoriale". Con questo obiettivo strategico la giunta regionale dell'Umbria ha approvato il provvedimento legislativo dedicato all'impresa creativa.