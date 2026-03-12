In migliaia in piazza con Coldiretti | Difendere il reddito degli agricoltori

Oggi a Perugia migliaia di agricoltori hanno sfilato in corteo, con trattori in testa, per chiedere interventi concreti alle autorità regionali. Secondo Coldiretti Umbria, più di 2000 imprenditori del settore agricolo hanno partecipato alla manifestazione, rivendicando la tutela dei loro redditi e la necessità di risposte chiare alle loro esigenze. La protesta si è svolta lungo le strade principali della città.

Perugia, 12 marzo 2026 – Trattori in strada ad aprire il corteo a cui hanno preso parte, secondo Coldiretti Umbria, oltre 2000 imprenditori agricoli, per "difendere il reddito delle imprese e chiedere risposte concrete alle istituzioni regionali". L'associazione ha consegnato alla Regione Umbria un documento con 7 priorità e proposte, chiedendo interventi immediati per salvaguardare la competitività delle imprese e garantire prospettive concrete all'agricoltura regionale, superando problematiche che si trascinano ormai da troppo tempo. Coldiretti Umbria corteo e manifestazione Tra i temi centrali, la semplificazione burocratica e il gasolio agricolo: "Serve rivedere il sistema di assegnazione in un'ottica di sussidiarietà, per tempi certi e rapidi".