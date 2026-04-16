Nuova legge per l’agricoltura fondi e sostegni per le filiere | stanziati 12 milioni

La regione ha approvato una nuova legge dedicata al settore agricolo, che prevede l’assegnazione di oltre 12 milioni di euro nel periodo tra il 2026 e il 2028. Le risorse saranno distribuite tra i vari comparti, tra cui l’agricoltura, la zootecnia, la pesca e l’acquacoltura. Le prime somme sono già disponibili a partire da quest’anno, con l’obiettivo di sostenere le filiere locali.

La Regione Emilia-Romagna approva la nuova legge regionale per il sostegno ai comparti agricoli, zootecnici, della pesca e dell’acquacoltura e mette in campo oltre 12 milioni di euro nel triennio 2026-2028, con le prime risorse già attive da quest’anno. La norma, approvata in Assemblea.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Approvata la legge regionale sull'agricoltura sociale e stanziati 5,2 milioni di euro per il compartoIl vicepresidente della giunta regionale e assessore all’agricoltura, Emanuele Imprudente, commenta il via libera ai provvedimenti da parte... Agricoltura, 126 milioni per la competitività delle filiere sicilianeDue nuovi bandi del dipartimento regionale dell’Agricoltura mettono a disposizione 126 milioni di euro per rafforzare la competitività, la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: ENTRATA IN VIGORE LA NUOVA LEGGE SULLE PMI; Smart working, martedì entra in vigore la legge Pmi: ecco le novità; Recensioni false, entrano in vigore le nuove regole: ecco cosa cambia; Come cambiano le regole per le recensioni online e cosa è ancora poco chiaro della nuova legge. Smart working e incentivi alle imprese: le novità della nuova legge sulle PmiDal 7 aprile è entrata in vigore la legge annuale sulle piccole e medie imprese (legge 11 marzo 2026, n. 34), un provvedimento articolato che interviene su lavoro, sicurezza, credito e organizzazione ... ildiariodellavoro.it Sulla legge elettorale il governo non sembra avere le idee chiareDopo mesi di dissidi interni e scelte contraddittorie, la destra oscilla tra la tentazione di fare di fretta e l'offerta di dialogo con le opposizioni ... ilpost.it Primo arresto a Genova in base alla nuova legge sull'uso dei coltelli, normativa introdotta dal decreto Sicurezza approvato a fine febbraio. In manette è finito un uomo di 30 anni, di nazionalità algerina, scoperto dagli agenti del commissariato di Cornigliano m - facebook.com facebook In una nuova legge elettorale il 42% degli italiani approverebbe un eventuale premio di maggioranza per garantire stabilità. Il 68% tra gli elettori di maggioranza e il 30% tra l'opposizione x.com