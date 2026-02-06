Agricoltura 126 milioni per la competitività delle filiere siciliane
La Regione Sicilia mette a disposizione 126 milioni di euro per le imprese agricole. Due nuovi bandi del Dipartimento regionale dell’Agricoltura puntano a rendere più forti le filiere di trasformazione e vendita dei prodotti locali. L’obiettivo è aumentare la produttività e migliorare l’impatto ambientale del settore.
Due nuovi bandi del dipartimento regionale dell’Agricoltura mettono a disposizione 126 milioni di euro per rafforzare la competitività, la produttività e la sostenibilità ambientale delle filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli."Ancora un consistente intervento – ha.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti su Agricoltura Sicilia
Agricoltura, dalla Regione 126 milioni di euro alle aziende per la competitività
La Regione ha stanziato 126 milioni di euro per sostenere le aziende agricole italiane.
Agricoltura, dalla Regione 126 milioni di euro alle imprese per la competitività
La Regione ha stanziato 126 milioni di euro per aiutare le imprese agricole.
Provo un agriturismo sull’Etna con MENÙ XXL ad un prezzo bassissimo
Ultime notizie su Agricoltura Sicilia
Argomenti discussi: Agricoltura, bando da 100 milioni per la competitività; Confagricoltura Umbria, nuovo percorso con Pennacchi: Proteggere l’agricoltura dalle fake news.
Sicilia. Agricoltura, 126 milioni di euro per la competitività nelle filiere di trasformazione e commercializzazioneIncrementare la competitività, la produttività e la sostenibilità ambientale nelle filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono questi gli obiettivi dei due bandi pubbli ... ilfattonisseno.it
Agricoltura, la Regione: 126 milioni per crescita e sostenibilitàPALERMO – Incrementare la competitività, la produttività e la sostenibilità ambientale nelle filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono questi gli obiettivi dei due ... livesicilia.it
Agricoltura, dalla Regione bando da 100 milioni per la competitività delle imprese #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook
#Agricoltura. Oltre 12 milioni per sostenere imprese agricole, zootecniche e ittiche, e tutelare l’ape italiana: via libera al progetto di legge della @RegioneER. @AlessioMammi: “Sostegno a attività, semplificazione e sostenibilità" La #notizia regioneer.it/PdlA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.