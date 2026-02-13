Nuova Fiat Pandina 2030 | a maggio verrà svelato qualcosa in più
Fiat annuncia che a maggio svelerà dettagli sulla nuova Pandina 2030, una vettura che promette di rivoluzionare il segmento delle city car, con un design compatto e tecnologie innovative già visibili in alcuni rendering trapelati online.
Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di FiatStellantis che la nuova generazione della Fiat Pandina che dovrebbe arrivare nel 2030. Le informazioni disponibili parlano più in generale del futuro della city car, ma senza nessuna conferma precisa su una presentazione ufficiale. Qualche informazione in più, però, dovrebbe essere anticipata il prossimo 21 maggio all’ Investor Day Stellantis. Cosa si sa finora. Fiat ha in programma di sostenere la produzione dell’attuale Pandina (cioè della city-car Panda compatta) fino al 2030, dopodiché dovrebbe arrivare una nuova generazione di questo modello. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Nuova Fiat Pandina 2028! #stellantis
