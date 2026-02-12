Fiat 600 | Un’Icona Italiana Rinasce con lo Sprint delle Olimpiadi La Fiat 600

La Fiat 600 torna a far parlare di sé. La storica auto italiana si prepara a rinascere con un nuovo modello che si ispira alle Olimpiadi. È un progetto che mira a unire tradizione e innovazione, puntando a conquistare chi cerca un’auto compatta e originale. La presentazione ufficiale è attesa nei prossimi mesi, ma intanto la curiosità cresce tra gli appassionati.

Fiat 600: Un'Icona Italiana Rinasce con lo Sprint delle Olimpiadi. La Fiat 600, nella sua versione 1.2 Hybrid da 145 CV, si presenta rinnovata e arricchita da un allestimento speciale dedicato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La vettura, testata il 12 febbraio 2026, combina prestazioni migliorate, un design distintivo e un omaggio all'evento sportivo che celebra l'eccellenza italiana. Un modello che mira a rivitalizzare un simbolo del passato, proiettandolo verso le sfide della mobilità moderna. Un Tributo allo Spirito Olimpico. L'edizione speciale "Milano Cortina" si distingue per una serie di dettagli estetici che ne sottolineano l'esclusività.

