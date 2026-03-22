La Fiat Punto manca dalle nostre strade dal 2018, lasciando un vuoto che la Grande Panda ha solo parzialmente colmato. Ma chi ama le compatte italiane non ha mai smesso di sperare: ecco perché i rumor su una nuova Punto 2026 stanno scaldando i cuori degli appassionati. Fiat starebbe davvero pensando di riportare in vita uno dei suoi nomi più iconici, con un progetto tutto nuovo e una ricetta adatta ai tempi moderni. Partiamo da ciò che si sa (o che si vocifera con insistenza): la nuova Punto potrebbe debuttare su una piattaforma condivisa con Citroen C3 e Opel Corsa, promettendo tanta sostanza e, si spera, un prezzo competitivo. Design e piattaforma: cosa aspettarsi?. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Punto 2026: ritorno a sorpresa e prezzo accessibile?

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