Il 12 giugno uscirà una nuova edizione di “Wheels of Fire” dei Cream, a quasi 60 anni dalla sua prima pubblicazione. Questa versione include materiali inediti, rimasti nascosti per decenni, che vengono integrati nell’album originale. La riedizione non si limita a riproporre il disco storico, ma propone anche una rilettura di alcuni brani, offrendo così una nuova prospettiva sull’opera.

LONDRA – A quasi 60 anni dalla sua pubblicazione, “Wheels of Fire” dei Cream torna in una nuova edizione che non si limita a celebrare un classico, ma lo rilegge e in parte lo riscrive attraverso materiali rimasti nascosti per decenni. Uscito originariamente il 14 giugno 1968 negli Stati Uniti e poco dopo nel Regno Unito, il doppio album segnò il punto più alto della parabola artistica del trio formato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, arrivando paradossalmente nei negozi mentre la band aveva già annunciato il proprio scioglimento. Questo cortocircuito tra successo e dissoluzione contribuì a fissare il disco in una dimensione quasi mitica, sospesa tra l’apice creativo e la fine imminente.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Nuova edizione per “Wheels of Fire” dei Cream: uscirà il 12 giugno

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