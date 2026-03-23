Consiglio provinciale si vota il 7 giugno per il rinnovo dei 12 membri

Primo incontro con i consiglieri provinciali e prime decisioni assunte dal nuovo presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, proclamato lo scorso 16 marzo. Il confronto con i consiglieri, in vista del rinnovo del Consiglio che si terrà nei prossimi due mesi, viene definito in una nota “operativo e costruttivo, volto a definire tempi e modi di un passaggio amministrativo ordinato ed efficace”. Per le elezioni del rinnovo dei 12 membri del Consiglio provinciale è stata fissata la data del 7 giugno, mentre il prossimo 2 aprile si terrà la seduta dell’assise in cui il presidente Carnevale presterà ufficialmente il giuramento. Trattandosi sempre di un ente di secondo livello, a essere candidati, e a votare, saranno sempre e solo sindaci e consiglieri comunali del territorio pontino. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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