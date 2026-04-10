Gli Evanescence hanno comunicato l’uscita del loro nuovo album, intitolato Sanctuary, previsto per giugno. Si tratta del primo lavoro in studio dopo cinque anni dall’ultimo, The Bitter Truth. L’annuncio è stato dato attraverso i canali ufficiali della band, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o sui contenuti del disco. I fan aspettano con interesse nuove canzoni e aggiornamenti sul progetto.

A distanza di cinque anni da The Bitter Truth, gli Evanescence hanno annunciato un nuovo album, intitolato Sanctuary. Il prossimo progetto discografico della band capitanata da Amy Lee uscirà il 5 giugno 2026, ed è anticipato dal singolo Who Will Your Follow, già disponibile. Il brano è stato scritto e prodotto insieme a Zakk Cervini ( Bad Omens, Yungblud, Bring Me The Horizon, Spiritbox ) e Jordan Fish, tastierista e produttore dei Bring Me The Horizon. Di seguito, la tracklist del disco: Beautiful Lie Tell Me When You’ve Had Enough Who Will You Follow Rapture Afterlife Sanctuary How Do I Heal About Us Calm Down Self Destruct Forever Without You Wide Open Heart Il ritorno degli Evanescence: un nuovo album e un tour mondiale, con tappa anche in Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Evanescence, annunciato il nuovo album: si intitola “Sanctuary”, e uscirà a giugno

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Si parla di: Evanescence annunciano il nuovo singolo Who Will You Follow dal prossimo album.

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