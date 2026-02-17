Nuoto Domina e Nannucci convocate per il collegiale nazionale

Cesare Butini, direttore tecnico della Nazionale di nuoto, ha chiamato a raccolta le dieci giovani promesse dello stile libero perché si allenino insieme ad Ostia da lunedì. La convocazione nasce dal successo di alcune atlete nelle ultime gare nazionali, dove hanno migliorat o i propri tempi. Tra loro ci sono Domina e Nannucci, che si preparano a stringere i muscoli prima delle prossime competizioni.

Prato, 17 febbraio 2026 - Il direttore tecnico della Nazionale italiana di nuoto, Cesare Butini, ha convocato le dieci migliori giovani promesse dello stile libero per un collegiale che si terrà ad Ostia la prossima settimana. E Prato è ben rappresentata, considerando che due delle dieci nuotatrici selezionate sono pratesi. Da un lato c'è Lucrezia Domina, fresca di ingresso nel corpo sportivo delle Fiamme Gialle: la sportiva cresciuta nella Futura e nell'Azzurra sembra confermare una crescita tecnica che sta proseguendo da più stagioni, sublimata la scorsa estate nella conquista della medaglia d'oro nella staffetta 4x200 stile con le compagne di Nazionale giovanile agli Europei.