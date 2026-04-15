LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Curtis vuole stupire nei 50 dorso! Attesa per Razzetti e Cerasuolo

In una giornata di gare ai Campionati Italiani di nuoto 2026, si sono disputate le batterie del mattino con alcuni risultati significativi. Tra gli atleti in evidenza, Boscaro ha conquistato la vittoria nella finale juniores dei 50 dorso con il tempo di 29 secondi e 22 centesimi. L'attenzione resta puntata anche su altri nuotatori, tra cui Razzetti e Cerasuolo, in attesa di ulteriori sviluppi nelle prossime sessioni di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.01: Boscaro vince la finale juniores con 29”22 18.00: Al via la finale juniores dei 50 dorso 17.57: Dopo le finali di 50 dorso donne, 200 farfalla uomini, 100 farfalla donne, 100 dorso uomini, 200 rana donne, 100 rana uomini e 200 stile libero donne, spazio anche alla 4×200 stile libero uomini, altra gara significativa per la costruzione della squadra azzurra. 17.54: Nei 100 dorso uomini c’è un favorito piuttosto definito, Lorenzo Mora, accreditato di 52”95, davanti a Francesco Lazzari (53”34) e Michele Lamberti (53”57). Anche qui il livello è buono e il gruppo alle spalle è folto, con Daniele Del Signore, Matteo Brunella e Marco Marzoli pronti a giocarsi l’accesso alle corsie migliori.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis vuole stupire nei 50 dorso! Attesa per Razzetti e Cerasuolo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis esplosiva nei 50 dorso, attesa per Cerasuolo. Mao non c’è Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis esplosiva nei 50 dorso, Cerasuolo in scioltezza. Mao influenzata, finali dalle 18.00 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; NUOTO -Riccione Campionati Italiani Assoluti Unipol. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis vuole stupire nei 50 dorso! Attesa per Razzetti e CerasuoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 11.22: Si chiude qui per ora la nostra diretta. L'appuntamento è alle ... oasport.it Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 15 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, mercoledì 15 aprile, andrà in scena a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-2 che andrà ... oasport.it Sergio Calò (Juijtsu) ha vinto la medaglia d’argento agli Europei di Heraklion in Grecia e Cristian Ciciriello (Nuoto) l’oro ed il bronzo ai Campionati Italiani Giovanili di Riccione: entrambi sono seguiti dal mental coach brindisino Tiziano Mele. Non è solo una q facebook Cembra (TN): ai campionati italiani doubles mix di curling belle prestazioni per gli atleti dell’ #AeronauticaMilitare. Titolo italiano per l’Av. Capo Simone Gonin con Giorgia Maurino, e medaglia d’argento per il 1º Av. Sc. Alberto Pimpini con Rachele Scalesse x.com