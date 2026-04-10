Si al tavolo di confronto con la Regione ma per Matricciani il nuovo referendum di Spoltore è Imprescindibile

Da ilpescara.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante ha annunciato la disponibilità a partecipare a un tavolo di confronto con la Regione riguardo alla questione della Nuova Pescara. Tuttavia, ha sottolineato che è fondamentale anche convocare un nuovo referendum a Spoltore, ritenuto indispensabile per proseguire con le decisioni sul territorio. La questione rimane aperta, con l’intenzione di affrontare le tematiche con un approccio dialogico e senza escludere ulteriori consultazioni popolari.

Sì a un tavolo di confronto con la Regione per affrontare il tema della Nuova Pescara, ma con la consapevolezza che una nuova consultazione referendaria è “indispensabile, anzi imprescindibile”. A dirlo è il presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani rimarcando ancora una volta che la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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