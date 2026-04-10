Si al tavolo di confronto con la Regione ma per Matricciani il nuovo referendum di Spoltore è Imprescindibile

Un rappresentante ha annunciato la disponibilità a partecipare a un tavolo di confronto con la Regione riguardo alla questione della Nuova Pescara. Tuttavia, ha sottolineato che è fondamentale anche convocare un nuovo referendum a Spoltore, ritenuto indispensabile per proseguire con le decisioni sul territorio. La questione rimane aperta, con l’intenzione di affrontare le tematiche con un approccio dialogico e senza escludere ulteriori consultazioni popolari.

Sì a un tavolo di confronto con la Regione per affrontare il tema della Nuova Pescara, ma con la consapevolezza che una nuova consultazione referendaria è “indispensabile, anzi imprescindibile”. A dirlo è il presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani rimarcando ancora una volta che la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Matricciani sui costi del referendum a Spoltore per la fusione: "Nessuno spreco di denaro, chi critica neanche voterà"Il presidente del consiglio comunale replica a Di Marzio (Comitato del Sì): “Parla sui social di 500mila euro, ma costerà 50 volte meno e, se vincerà... Treni, la Regione Umbria chiede un tavolo di confronto urgente con il MinisteroLa richiesta a seguito del parere dell’Antitrust relativo all’assegnazione di nuove tracce a mercato sulla linea ad alta velocità Treni, proseguono... Temi più discussi: Erosione a Portonovo, oggi il tavolo tecnico. Necessario un intervento integrato; Vertenza Luisa Via Roma, fumata nera al Tavolo di crisi in Regione a Firenze; Risorse idriche, tavolo in Regione: clima impone gestione oculata; Vertenza 3G Sulmona: Magnacca, no al trasferimento dei lavoratori a Pescara. Primo incontro del tavolo di approfondimento del modello di esercizio ferroviarioNel pomeriggio di mercoledì si è tenuto il primo incontro del tavolo interregionale di approfondimento del modello di esercizio ferroviario dell'Italia centrale, alla presenza di Rfi e delle regioni T ... ansa.it Regione Molise, Kuehne+Nagel non partecipa al tavolo di concertazioneL'azienda Kuehne+Nagel di Termoli non partecipa al tavolo di consultazione in Regione Molise convocato dall'assessore alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente sulla crisi dello stabilimento di ... ansa.it Il dato emerge dal report pubblicato sul sito della Regione dall’Autorità di Bacino sullo stato delle dighe dell’isola fino all’1 marzo - facebook.com facebook Schifani bis: Il presidente della Regione propone la sua candidatura e rivendica il risanamento dei conti. E dice "Termovalorizzatori attivi entro 2028" x.com