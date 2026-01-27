Il 27 gennaio è dedicato alla riflessione sulla memoria storica, con interventi di figure come Don Davide Banzato. In questa giornata si ricorda l’importanza di conservare e trasmettere le vicende del passato per promuovere valori di rispetto e tolleranza. Un’occasione per riflettere sulla storia e sui valori condivisi, attraverso le parole di chi si impegna a mantenere viva la memoria collettiva.

Don Davide Banzato scrive per Novella2000 e a proposito del Giorno della Memoria ci esorta a riflettere sul passato e scegliere la giustizia contro l’indifferenza Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, non è una data qualunque. È una ferita aperta nella storia dell’umanità, ma anche una soglia: sta a noi decidere se attraversarla distrattamente o lasciarci interrogare fino in fondo. Possiamo limitarci a celebrarla come una ricorrenza tra le tante, oppure fermarci a riflettere in modo serio e profondo. Diventa sempre più difficile farlo, anche perché mai avremmo immaginato di vivere un tempo come il nostro, con circa 60 guerre e oltre 600 conflitti nel mondo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - 27 gennaio, Giorno della Memoria: Don Davide Banzato scrive per Novella 2000

Approfondimenti su Giorno Memoria

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Il prossimo 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito dalla legge 20 luglio 2000, n.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giorno Memoria

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria; 27 gennaio - Giorno della Memoria; Giorno della Memoria, Gualtieri: Fascisti spariti dalla fiction sul rastrellamento di Roma. Gli eventi del 27 gennaio.

Giornata della Memoria, perché si celebra il 27 gennaio: la Shoah, la liberazione dei lager e il ricordoCome ogni anno il 27 gennaio l'Italia e alcuni degli altri Paesi del mondo celebrano la Giornata della Memoria per non dimenticare la deportazione e lo sterminio degli ebrei, ... ilmessaggero.it

Giorno della Memoria: Commemorare l'Olocausto e Riflessioni sul PassatoIl 27 gennaio rappresenta una data fondamentale per la commemorazione dell'Olocausto e per la lotta attiva contro l'antisemitismo. Questo giorno è dedicato a riflessioni profonde sulla storia, sull'im ... notizie.it

Un momento formativo con don Davide Banzato durante la missione di strada di Roma 2023 Buon ascolto! - facebook.com facebook