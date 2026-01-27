27 gennaio Giorno della Memoria | Don Davide Banzato scrive per Novella 2000
Il 27 gennaio è dedicato alla riflessione sulla memoria storica, con interventi di figure come Don Davide Banzato. In questa giornata si ricorda l’importanza di conservare e trasmettere le vicende del passato per promuovere valori di rispetto e tolleranza. Un’occasione per riflettere sulla storia e sui valori condivisi, attraverso le parole di chi si impegna a mantenere viva la memoria collettiva.
Don Davide Banzato scrive per Novella2000 e a proposito del Giorno della Memoria ci esorta a riflettere sul passato e scegliere la giustizia contro l’indifferenza Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, non è una data qualunque. È una ferita aperta nella storia dell’umanità, ma anche una soglia: sta a noi decidere se attraversarla distrattamente o lasciarci interrogare fino in fondo. Possiamo limitarci a celebrarla come una ricorrenza tra le tante, oppure fermarci a riflettere in modo serio e profondo. Diventa sempre più difficile farlo, anche perché mai avremmo immaginato di vivere un tempo come il nostro, con circa 60 guerre e oltre 600 conflitti nel mondo. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Approfondimenti su Giorno Memoria
Il “27 gennaio 2026 – Giorno della Memoria”
Arezzo, 23 gennaio 2026 – Il prossimo 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito dalla legge 20 luglio 2000, n.
Viaggi del cuore 2025 don davide banzato tra fede e territorio nuove tappe e novità
Ultime notizie su Giorno Memoria
Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria; 27 gennaio - Giorno della Memoria; Giorno della Memoria, Gualtieri: Fascisti spariti dalla fiction sul rastrellamento di Roma. Gli eventi del 27 gennaio.
Giornata della Memoria, perché si celebra il 27 gennaio: la Shoah, la liberazione dei lager e il ricordoCome ogni anno il 27 gennaio l'Italia e alcuni degli altri Paesi del mondo celebrano la Giornata della Memoria per non dimenticare la deportazione e lo sterminio degli ebrei, ... ilmessaggero.it
Giorno della Memoria: Commemorare l'Olocausto e Riflessioni sul PassatoIl 27 gennaio rappresenta una data fondamentale per la commemorazione dell'Olocausto e per la lotta attiva contro l'antisemitismo. Questo giorno è dedicato a riflessioni profonde sulla storia, sull'im ... notizie.it
Un momento formativo con don Davide Banzato durante la missione di strada di Roma 2023 Buon ascolto! - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.