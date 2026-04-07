Il nuovo numero di Novella 2000, in edicola dall’8 aprile, include vari contenuti tra cui un ricordo di Papa Francesco, un omaggio a Caterina Caselli e le confessioni di Fabrizio Biggio. Il giornale si distingue anche per alcune esclusive legate alla versione cartacea, mentre si avvicina una trasformazione digitale. Il periodico propone una varietà di approfondimenti e interviste, rinnovando la propria offerta editoriale.

Dal ricordo di Papa Francesco, a l’omaggio a Caterina Caselli, passando per le confessioni di Fabrizio Biggio: tutto questo e molto altro nel nuovo numero di Novella 2000, dall’8 aprile in edicola. Il nuovo numero di Novella 2000 è pronto. Dall’8 aprile, in edicola, tante esclusive e l’annuncio di un nuovo progetto: presto la rivista cambierà volto, per accogliere i cambiamenti della società con un tono decisamente più ‘femminile’. Intanto, domani si parte con il ricordo di Papa Francesco, per poi passare all’omaggio a Caterina Caselli, le confessioni di Fabrizio Biggio, e molto altro. Il numero di Novella 2000 in edicola da domani, mercoledì 8 aprile, segna anche l’inizio di un conto alla rovescia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Novella 2000: il cartaceo tra esclusive e il conto alla rovescia per la ‘rivoluzione’

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