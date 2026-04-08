Giovedì sera il Porto ospiterà il Nottingham Forest nel primo incontro dei quarti di finale di Europa League al Do Dragao. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con le quote e i pronostici già disponibili. La squadra di casa sta gestendo le proprie energie tra diversi impegni, mentre il Nottingham Forest si prepara a questa trasferta importante. La partita si gioca alle 21:00, con entrambe le squadre che potrebbero trovare la via del gol.

Il Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta dividendo le proprie energie tra i vari fronti in cui è impegnata e non è sempre facile essere al massimo in tutte le occasioni. Sabato notte, ad esempio, sono scappati via. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe al Do Dragao?

Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe al Do Dragao?Il Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta...

Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Reds si misurano con la squadra di FarioliIl Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta...

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Continua la corsa verso la gloria europea: Porto e Nottingham Forest sono pronti a giocarsi tutto nei quarti di Europa League La sfida tra i due club vi aspetta giovedì dalle 20:30 LIVE su Tv8. x.com