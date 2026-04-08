Porto-Nottingham Forest Europa League 09-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe al Do Dragao?
Giovedì sera il Porto ospiterà il Nottingham Forest nel primo incontro dei quarti di finale di Europa League al Do Dragao. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con le quote e i pronostici già disponibili. La squadra di casa sta gestendo le proprie energie tra diversi impegni, mentre il Nottingham Forest si prepara a questa trasferta importante. La partita si gioca alle 21:00, con entrambe le squadre che potrebbero trovare la via del gol.
Il Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta dividendo le proprie energie tra i vari fronti in cui è impegnata e non è sempre facile essere al massimo in tutte le occasioni. Sabato notte, ad esempio, sono scappati via. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe al Do Dragao?Il Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta...
Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Reds si misurano con la squadra di FarioliIl Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta...
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Continua la corsa verso la gloria europea: Porto e Nottingham Forest sono pronti a giocarsi tutto nei quarti di Europa League La sfida tra i due club vi aspetta giovedì dalle 20:30 LIVE su Tv8. x.com