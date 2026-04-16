Nella notte, un incendio si è sviluppato in via Vittorio Emanuele a Santa Maria di Licodia, causando la distruzione di quattro auto. Le fiamme hanno interessato le vetture parcheggiate lungo la strada, rendendo necessaria l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute anche le squadre dell’Enel, chiamate a gestire eventuali conseguenze sulle linee elettriche. Non si sono registrate altre persone coinvolte o ferite.

Quattro autovetture sono andate completamente distrutte dalle fiamme durante un violento incendio scoppiato nella notte in via Vittorio Emanuele, nel cuore di Santa Maria di Licodia. L’emergenza ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Paternò, i quali sono riusciti a domare il rogo che avvolgeva i veicoli, evitando che il fuoco si propagasse alle abitazioni private e ai locali commerciali situati nelle immediate vicinanze. Interventi coordinati e gestione del rischio infrastrutturale. Oltre all’azione dei pompieri per lo spegnimento delle fiamme, la dinamica dell’evento ha imposto una gestione complessa della sicurezza urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di fuoco a Licodia: 4 auto distrutte, l’Enel interviene

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