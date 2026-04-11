Durante la notte a Valguarnera, tre auto parcheggiate in via Toscana sono state completamente distrutte da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per determinare le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta esaminando le testimonianze e i rilievi per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Tre veicoli sono stati completamente distrutti dalle fiamme durante la notte a Valguarnera, in via Toscana. Il rogo, scoppiato mentre i mezzi erano in sosta, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi per evitare che il fuoco si estendesse alle abitazioni limitrofe o ad altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Intervento dei soccorsi e rilievi sul posto. I Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Piazza Armerina sono intervenuti tempestivamente per domare il principio di incendio che ha colpito le tre autovetture. Grazie alla rapidità della squadra, non si sono registrate persone ferite, sebbene i danni materiali subiti dai mezzi siano ancora oggetto di una valutazione tecnica dettagliata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di fuoco a Valguarnera: tre auto distrutte, indagini in corso

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