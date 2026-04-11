Brindisi notte di fuoco | palestra e auto distrutte dai roghi

Tra martedì e mercoledì, nella città di Brindisi, si sono verificati due incendi che hanno interessato una palestra in via Montebello e un veicolo in un’altra zona. Entrambi i roghi sono stati domati dalle squadre di emergenza, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le aree coinvolte. Non ci sono ancora dettagli sulle cause degli incendi o eventuali responsabilità.

Una serie di roghi ha scosso la tranquillità notturna di Brindisi tra martedì e mercoledì, colpendo prima una struttura sportiva in via Montebello e, successivamente, un veicolo in un altro settore della città. Il primo episodio, avvenuto poco dopo la mezzanotte, ha devastato il vano tecnico di una palestra, dove le fiamme hanno investito la caldaia e compromesso l’accesso principale dell’edificio. Indagini su possibili atti dolosi e percorsi investigativi. Le autorità sono immediatamente intervenute sul luogo del primo incendio per coordinare le operazioni di soccorso insieme ai vigili del fuoco. La presenza della polizia scientifica sul posto sottolinea la necessità di ricostruire con estrema precisione la dinamica che ha portato al danneggiamento della struttura in via Montebello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi, notte di fuoco: palestra e auto distrutte dai roghi Notte di fuoco a Valguarnera: tre auto distrutte, indagini in corsoTre veicoli sono stati completamente distrutti dalle fiamme durante la notte a Valguarnera, in via Toscana. Leggi anche: Incendio nel quartiere Q4: cinque auto distrutte dal fuoco nella notte