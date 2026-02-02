Notre Dame de Paris torna nei teatri | 250mila biglietti venduti c’è anche Parma
A meno di un mese dal suo ritorno sui palcoscenici italiani, Notre Dame de Paris sta facendo il pieno di pubblico. Sono già stati venduti 250mila biglietti, dimostrando che il musical continua a catturare l’attenzione e l’interesse degli spettatori. Anche Parma si aggiunge alla lista delle città che accoglieranno lo spettacolo, confermando il suo grande richiamo.
Il musical capolavoro di Riccardo Cocciante riparte da Milano il 26 febbraio 2026 e aggiunge nuove date in tutta Italia. Tra le città coinvolte anche Parma, per uno degli spettacoli più amati di sempre A meno di un mese dal ritorno nei teatri italiani, Notre Dame de Paris conferma il suo straordinario successo: sono già 250.000 i biglietti venduti, il doppio rispetto a quanto annunciato nel dicembre 2025. Un entusiasmo che ha portato all’aggiunta di nuove repliche in diverse città, tra cui Parma, insieme a Pesaro, Montichiari, Palermo, Bari e Milano. A Parma, al Parco Ducale il 13 giugno alle 21.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notre Dame de Paris torna in scena nei teatri, a quasi 25 anni dalla prima volta. Riccardo Cocciante: «Questo spettacolo è un miracolo. Resiste ai tempi parlando di diversità»
Notre Dame de Paris torna sui palcoscenici italiani dopo quasi 25 anni, con una nuova tournée che partirà nel 2026.
Musiche di Riccardo Cocciante e testi che arrivano al cuore: "Notre Dame de Paris" tornerà nei teatri italiani a partire da febbraio 2026
