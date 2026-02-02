Notre Dame de Paris torna nei teatri | 250mila biglietti venduti c’è anche Parma

A meno di un mese dal suo ritorno sui palcoscenici italiani, Notre Dame de Paris sta facendo il pieno di pubblico. Sono già stati venduti 250mila biglietti, dimostrando che il musical continua a catturare l’attenzione e l’interesse degli spettatori. Anche Parma si aggiunge alla lista delle città che accoglieranno lo spettacolo, confermando il suo grande richiamo.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.