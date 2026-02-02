Lo spettacolo ' Notre Dame de Paris' fa tappa a Bari | nuove date

Questa sera a Bari arriva lo spettacolo “Notre Dame de Paris”. Dopo aver girato il mondo, la versione italiana dell’opera torna nel capoluogo pugliese con nuove date. Sono attese molte persone, pronte a rivivere le emozioni di questa produzione imponente, considerata tra le più amate e rappresentate al mondo.

NOTRE DAME DE PARIS, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, tra meno di un mese tornerà nei teatri italiani con 250.000 biglietti già venduti, duplicando le vendite rispetto a quanto annunciato a dicembre 2025. Oltre alle date precedentemente comunicate, si sono aggiunte nuove repliche nelle città di Pesaro, Montichiari, Palermo, Parma, Bari, e Milano, città dove il tour inizierà il 26 febbraio e tornerà a far tappa nel mese di giugno al teatro Arcimboldi. Andato in scena per la prima volta in Italia nel 2002, NOTRE DAME DE PARIS nel 2027 celebrerà il venticinquesimo anniversario, un traguardo che segnerà un quarto di secolo di emozioni, musica e poesia.🔗 Leggi su Baritoday.it

Lo spettacolo 'Notre Dame de Paris' torna in Italia, portando sul palco uno dei musical più iconici e imponenti al mondo.

La popolare opera Notre Dame de Paris torna in tour nel 2026, con nuove date già annunciate.

