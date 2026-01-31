Torna in scena Notre Dame de Paris | le date

Dopo diversi anni di assenza, “Notre Dame de Paris” torna a scalare i palcoscenici italiani. Lo spettacolo, il musical più famoso al mondo, sarà in scena a Milano con nuove date. Gli appassionati possono già prenotare i biglietti per vivere di nuovo l’emozione di questa storia intramontabile.

MILANO – Torna ancora una volta in scena “Notre Dame de Paris – il musical”, l’opera popolare moderna più famosa al mondo. E’ infatti tutto pronto per il grande tour 2026–2027 dello spettacolo, che muoverà oltre 18 milioni di spettatori nel mondo e che in Italia ha già superato i 120.000 biglietti venduti ancor prima del debutto. Presentato per la prima volta nel 2002, con musiche di Riccardo Cocciante, testi di Luc Plamondon e adattamento italiano di Pasquale Panella, è diventato in oltre vent’anni un fenomeno culturale, unendo teatro musicale, opera popolare, danza e una componente scenica tra le più imponenti mai realizzate. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Il musical "Notre dame de Paris" con le musiche di Cocciante e l'abruzzese Giò Di Tonno torna a Lanciano per tre date nell'estate 2026

Lo spettacolo 'Notre Dame de Paris' fa tappa a Bari: due date

Lo spettacolo 'Notre Dame de Paris' torna in Italia, portando sul palco uno dei musical più iconici e imponenti al mondo.

