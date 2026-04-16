Non vogliamo costituire un Comune in più ma scongiurare il triste epilogo di una lenta fine

Due frazioni di un comune della regione hanno visto un calo di popolazione nel corso degli ultimi anni. Dal 2011 al 2025, l’intera regione ha perso circa 31.700 abitanti, passando da oltre 883.000 a circa 851.000. Le frazioni interessate, Collestatte e Torre Orsina, hanno registrato una diminuzione numerica, rafforzando la preoccupazione per il progressivo spopolamento delle aree più piccole. La questione riguarda la diminuzione della popolazione e il rischio di un’eventuale chiusura di queste frazioni.

“Mentre l’Umbria dal 2011 al 2025 è passata da 883.215 abitanti a 851.473, con una diminuzione del 4 per cento, Collestatte e Torre Orsina sono passate da 2.033 abitanti a 1.710, con una diminuzione del 15 per cento”. Se questa è la tendenza oggi, domani cosa potrebbe succedere. Per questo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Incendie de Notre Dame de Paris, que s'est-il vraiment passé

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