Nella serata di domenica 25 gennaio 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano un calo per Il Milionario, sceso al 15,8%, e per Prima di Noi, che ha raggiunto il 12,4%. Le Iene si sono confermate tra i programmi più seguiti, con il 10,3%. Su Rai1, Prima di Noi ha registrato circa 2 milioni di spettatori, pari al 12,4%. Questi dati riflettono le tendenze della programmazione televisiva della serata

Nella serata di ieri, domenica 25 gennaio 2026, su Rai1 Prima di Noi interessa 2.012.000 spettatori pari al 12.4% di share dalle 21:48 alle 23:32. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 1.988.000 spettatori con uno share del 15.8% dalle 21:57 alle 00:46. Su Rai2 Il sesso degli angeli intrattiene 713.000 spettatori (3.7%). Su Italia1, dopo la presentazione dalle 21:12 alle 21:58 (1.057.000 – 5.3%), Le Iene incolla davanti al video 1.222.000 spettatori con il 10.3% dalle 21:58 alle 1:04. Su Rai3, dopo Report Lab (1.085.000 – 5.6%) e la presentazione dalle 20:42 alle 21:41 (1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 25 Gennaio 2026. Il Milionario cala al 15.8%, triste epilogo per Prima di Noi (12.4%), bene Le Iene (10.3%)

Ascolti TV | Domenica 25 Gennaio 2026. Il Milionario cala al 15.8%, triste epilogo per Prima di Noi (12.4%)Nella serata di domenica 25 gennaio 2026, i dati di ascolto televisivo indicano un calo per alcuni programmi.

Ascolti TV | Domenica 11 Gennaio 2026. Il Milionario al 18%, Prima di Noi non va (14%), bene Le Iene (10.9%)Ecco i dati di ascolto TV di domenica 11 gennaio 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Ascolti TV 18 gennaio 2026: chi ha vinto tra Amici 25 e Domenica In? Ecco i dati auditel; Stasera in TV: Film da vedere Domenica 25 Gennaio, in prima serata; Ascolti tv domenica 18 gennaio: chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario e Prima di noi. Che Tempo Che Fa sul podio con il ricordo di...; Ascolti tv ieri (sabato 24 gennaio): Maria De Filippi vince ancora, De Martino fa il botto.

Ascolti tv 25 gennaio: chi ha vinto tra Prima di Noi e Chi vuol essere milionario, i dati di Affari Tuoi e La RuotaGli ascolti tv della serata di domenica 25 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata della fiction Prima di Noi, mentre su Canale 5 l'appuntamento ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (25 gennaio): Gerry Scotti cala, Maria De Filippi certezzaLaurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). Volge al termine un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 25 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andata i ... libero.it

- Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte e Istituto di Musica Hans Werner Henze annunciano un calendario di ascolti musicali che, a partire da domenica 1 febbraio, arricchira - facebook.com facebook