Ascolti TV | Domenica 25 Gennaio 2026 Il Milionario cala al 15.8% triste epilogo per Prima di Noi 12.4%

Nella serata di domenica 25 gennaio 2026, i dati di ascolto televisivo indicano un calo per alcuni programmi. Il Milionario ha registrato uno share del 15,8%, mentre Prima di Noi ha ottenuto il 12,4% con 2.012.000 spettatori. Questi numeri riflettono le tendenze di audience della serata, offrendo un quadro delle preferenze degli spettatori italiani in quel periodo.

Nella serata di ieri, domenica 25 gennaio 2026, su Rai1 Prima di Noi interessa 2.012.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 1.988.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 Il sesso degli angeli intrattiene 713.000 spettatori (3.7%). Su Italia1, dopo la presentazione (1.057.000 – 5.3%), Le Iene incolla davanti al video 1.222.000 spettatori con il 10.3%. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (1.372.000 – 6.8%), Report segna 1.614.000 spettatori pari al 9.2% (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 647. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

