Non c' è più tempo per trattative e mediazioni fissato il gong per la presentazione delle liste

Le scadenze per la presentazione delle liste sono state fissate, lasciando alle parti coinvolte poco tempo per ulteriori trattative o mediazioni. La Lega e un partito centrista stanno decidendo se unirsi al centrodestra, che ha già scelto il candidato sindaco, oppure correre da soli. Nel frattempo, due candidati stanno portando avanti con decisione le rispettive campagne elettorali.

Mentre Lega e Dc cercano di capire se aggregarsi o meno (questione di ore ormai) con il resto del Centrodestra che appena ieri ha individuato il candidato sindaco Dino Alonge o andare da sole e mentre Peppe Di Rosa e Michele Sodano vanno avanti speditamente nella loro campagna elettorale, così.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Buongiorno e buon Giovedì, oggi la nostra macchina del tempo vi riporta al 20 Settembre 1895 sul colle Gianicolo nel giorno della inaugurazione della statua equestre di Garibaldi, opera dello scultore Emilio Gallori. x.com