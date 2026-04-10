A Colle, la fabbrichina sarà venduta all’asta, con il termine per la presentazione delle offerte fissato alle 12 del 27 aprile. La procedura, che coinvolge un importo superiore a un milione di euro, comincerà da questa data. Le offerte potranno essere presentate entro quella scadenza, avviando così l’iter di vendita ufficiale.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 27 aprile alle 12. È da qui che prende avvio una procedura che mette sul piatto oltre un milione di euro: 1.031.000, per la precisione, base d’asta del Piano Particolareggiato Atpa3 ‘ La Fabbrichina-Vulcanica ’, una delle operazioni più rilevanti di questi primi mesi d’anno. Come già anticipato da La Nazione a gennaio 2026, la novità principale è rappresentata dalla scelta del lotto unico: un solo perimetro, un’unica proposta, una sola occasione per acquisire l’intero comparto. Il giudice ha autorizzato infatti la vendita accorpata, comprendendo sia l’area della Vulcanica sia i cosiddetti " immobili collinari ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle: Fabbrichina verso l’asta . Il termine per la presentazione delle offerte è fissato il 27 aprile

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