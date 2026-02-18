Tare getta acqua sul fuoco | Dobbiamo essere bravi tutti a fare un passo indietro per dare più serenità agli arbitri

Tare, dirigente del Milan, ha chiesto a tutte le parti di fare un passo indietro per ridurre le tensioni sulle decisioni arbitrali. La sua proposta arriva in un momento di accesa discussione tra Inter e Juventus, con molte critiche ai fischi e alle valutazioni dei giudici di gara. Tare insiste sulla necessità di calmare gli animi e di favorire un clima più tranquillo, affinché arbitri e squadre possano lavorare senza pressioni e polemiche continue. La sua richiesta si rivolge a tutti i soggetti coinvolti nel calcio.

Tare così su Inter Juve: il dirigente rossonero invoca un passo indietro generale per abbassare i toni delle polemiche arbitrali e ritrovare serenità. A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Como, recupero valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione. Se l'attenzione è rivolta al campo e alla rincorsa sulla vetta, l'argomento che tiene banco su tutti i media è inevitabilmente l'eco delle feroci polemiche post Derby d'Italia. In un clima reso incandescente dalle contestazioni arbitrali, Tare sceglie la via della diplomazia e della responsabilità, lanciando un appello alla calma.