A Jesi, una donna ha segnalato di aver dovuto pagare 262 euro per una risonanza al seno, prevista dal sistema sanitario pubblico entro 10 giorni, ma senza trovare disponibilità nelle strutture pubbliche. Dopo aver eseguito l’esame privatamente, ha riferito che i noduli al seno non sono stati chiariti e ha denunciato difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie gratuite, evidenziando un problema di disponibilità nel sistema pubblico.

JESI La priorità c’era ed era indicata dal sistema: risonanza al seno da eseguire entro 10 giorni. Ma nel percorso pubblico non c’era alcuna disponibilità. La risposta più rapida, ancora una volta, era solo una: a pagamento. È la vicenda raccontata da una 45enne che, dopo una mammografia e una visita, si è trovata a dover cercare una risonanza magnetica senza riuscire ad accedere in tempi utili al servizio. La testimonianza «Quando siamo venuti via dopo aver effettuato la mammografia che ho fatto a pagamento - spiega - siamo passati all’ospedale di Jesi, pur non avendo ancora l’impegnativa, per capire i tempi di attesa per prenotare la risonanza che mi era stata consigliata, visti i due noduli riscontrati, ma non c’era alcun posto disponibile da nessuna parte».🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Noduli al seno, ma il Cup non risponde. La denuncia da Jesi: «La risonanza l?ho pagata 262 euro. Ti curi solo se hai soldi»

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Aggiornamento Malù Ieri la piccola è stata operata oltre a piometra ha diversi noduli , due sono stati tolti,gli altri andranno tolti in secondo momento, per ora non rimane che aspettare istologico , ci mandate tanti pensieri positivi - facebook.com facebook