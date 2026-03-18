Francesca Sofia Novello risponde a chi la definisce rifatta | Ho ritoccato solo il seno
Francesca Sofia Novello ha commentato le accuse di essere rifatta, affermando di aver soltanto ritoccato il seno. Ha precisato di non essere contraria ai ritocchi estetici, purché siano eseguiti con moderazione e mantenendo un aspetto naturale. La donna ha condiviso il suo punto di vista su quanto sia importante rispettare la misura quando si decide di intervenire sul proprio corpo.
"Non sono contraria ai ritocchi estetici. Credo però che la misura e la naturalezza siano fondamentali" ha scritto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Valentino Rossi, lo sfogo della compagna Francesca Sofia: “Io tutta rifatta? A parte il seno non ho mai ritoccato nulla”Pesaro, 16 marzo 2026 – Francesca Sofia Novello, modella e digital creator di 32 anni, ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio su chi le dà...
Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano il compleanno di Gabriella: “Un anno di te”Alle piste del moto GP Valentino Rossi preferisce la serenità delle giornate in famiglia.
Aggiornamenti e notizie su Francesca Sofia Novello
Temi più discussi: Francesca Sofia Novello e i ritocchini: Parlate senza neanche sapere i motivi del perché; Francesca Novello vittima degli hater sui social: Sei tutta rifatta. La compagna di Valentino replica: Solo il seno, parlate senza...; Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, criticata per i ritocchini: la sua risposta.
Francesca Sofia Novello risponde ai ritocchini: Parlate senza sapereC'è chi pensa che Francesca Sofia Novello abbia esagerato con la chirurgia estetica ma lei svela cosa ha fatto ... ultimenotizieflash.com
Francesca Sofia Novello e i ritocchini: Parlate senza neanche sapere i motivi del perchéLa compagna di Valentino Rossi a chi l'ha accusata di essersi sottoposta a troppi interventi: Parlate senza neanche sapere i motivi del perché delle volte si interviene chirurgicamente… ... tgcom24.mediaset.it
"Ritocchini Parlate e....". Francesca Sofia Novello, la verità dopo la raffica di critiche sui social >> https://buff.ly/J2SmjQG facebook