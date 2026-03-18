Francesca Sofia Novello risponde a chi la definisce rifatta | Ho ritoccato solo il seno

Francesca Sofia Novello ha commentato le accuse di essere rifatta, affermando di aver soltanto ritoccato il seno. Ha precisato di non essere contraria ai ritocchi estetici, purché siano eseguiti con moderazione e mantenendo un aspetto naturale. La donna ha condiviso il suo punto di vista su quanto sia importante rispettare la misura quando si decide di intervenire sul proprio corpo.