Nocera Superiore candida il Battistero Paleocristiano a Patrimonio UNESCO | l' annuncio

La Giunta Comunale di Nocera Superiore ha approvato l'avvio delle procedure per inserire il Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore nella Tentative List dell'UNESCO. Questa decisione mira a valorizzare il patrimonio storico locale e a promuoverne la conoscenza a livello internazionale. La candidatura rappresenta un passo importante per riconoscere ufficialmente il valore archeologico e culturale del monumento.

La valorizzazione delle radici storiche come motore per il futuro. La Giunta Comunale di Nocera Superiore ha deliberato favorevolmente per l’avvio del percorso istituzionale per la candidatura del Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore alla Tentative List dell'UNESCO. Si tratta del.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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