Roma, 23 marzo 2026 – In un mondo lacerato dai conflitti – sia commerciali che militari – e minato da una crescente incertezza sul futuro, un presepe (forse) ci salverà. Deve averlo pensato, nei giorni scorsi, anche la Commissione nazionale italiana per l'Unesco, che ha deciso, su proposta del ministero della Cultura, di presentare all'Unesco tre nuove candidature per l'iscrizione a patrimonio culturale immateriale. Sono il presepe, l'appassimento delle uve della Valpolicella e il patrimonio alimentare alpino. La candidatura del presepe. La candidatura 'Il presepe, dalle origini a tradizione culturale, e l'arte di crearlo’ valorizza "la creatività artistica, l'artigianato e la spiritualità popolare delle comunità presepiali, con contributi dell 'associazione italiana ‘Amici del presepio’ e dei luoghi simbolo di Greccio e Assisi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Unesco, l'Italia candida: presepe, uve della Valpolicella e patrimonio alimentare alpino

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