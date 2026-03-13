Furto a Nocera Superiore | rubata l' auto alle restauratrici del Battistero

A Nocera Superiore, nel parcheggio di via Mercato, alcune giovani restauratrici impegnate nei lavori al Battistero hanno subito il furto della loro auto. I ladri sono entrati in azione e hanno portato via il veicolo, lasciando le donne senza il mezzo durante le loro attività. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ladri in azione nel parcheggio di via Mercato, a Nocera Superiore, dov'è stata rubata l'automobile di alcune giovani restauratrice impegnate nei lavori al Battistero. Le stesse che lo scorso gennaio avevano contribuito a sventare un tentativo di furto proprio nello stesso sito. A denunciarlo sui social è don Fabio Senatore, parroco della chiesa di Santa Maria Maggiore: “Una pessima immagine per la nostra città che si presenta purtroppo con questo biglietto da visita. Come cittadino, oltre che come parroco della Comunità di Santa Maria Maggiore, chiedo che siano presi al più presto provvedimenti per rendere sicura questa zona da tanto tempo presa di mira da ladri di auto, vandali e autori di altri tipi di criminalità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Nocera Superiore, rubata la cassettina delle preghiere in parrocchiaIl furto nella chiesa di San Michele Arcangelo: appello alla restituzione delle intenzioni dei fedeli. Incidente tra Nocera Superiore e Inferiore: auto si ribalta durante un sorpassoSul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Nocera Inferiore, che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità, e i... Altri aggiornamenti su Nocera Superiore Temi più discussi: Ladri in azione, lo scatto è virale: rubata una cassaforte; Nocera, esagitato aggredisce più persone: ragazzi salvano ex assessore; Furto fallito in pieno centro: allarme costringe i ladri alla fuga; Furto di piantine nel giorno della Festa della Donna, la denuncia. Rubano auto delle restauratrici del battistero paleocristiano di Nocera SuperioreLe giovani restauratrici impegnate nei lavori di recupero del Battistero paleocristiano di Nocera Superiore sono state vittime di un furto d’auto ... msn.com Furto a Nocera Superiore, ruba portafoglio da un garage: condanna a 3 anniRuba un portafoglio, sottraendolo ad una ragazza dall'interno di un garage. Dentro c'erano documenti e poco più di 20 euro. Viene condannato a 3 anni di reclusione. È l'esito di una sentenza emessa ... ilmattino.it #nocerainferiore #nocerasuperiore Proseguono gli incontri di Giovanni Maria Cuofano per le adesioni a Civiche in Rete. A Nocera Inferiore, dopo quelli dei consiglieri comunali D'Alessandro, Iannello e Romano sono arrivati gli ok da Cesarano, Esposito, Ama - facebook.com facebook