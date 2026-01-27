Frana a Niscemi Fondi agli sfollati fino a 900 euro | Decine gli immobili inagibili

In seguito alla frana a Niscemi, sono stati stanziati fondi fino a 900 euro per gli sfollati. Decine di immobili sono inagibili e la situazione richiede interventi urgenti. Le case interessate, ormai compromesse, non saranno più abitabili. La Regione monitora attentamente la situazione, garantendo supporto alle persone colpite e valutando ulteriori misure di sicurezza.

Per gli sfollati della frana di Niscemi, Caltanissetta, sono in arrivo i contributi del fondo Cas dello Stato, 400 euro a famiglia più 100 euro per ogni componente fino a un massimo di 900 euro al mese a nucleo per un anno. Secondo l'Ansa, la procedura sarebbe già stata attivata in presenza dell'ordinanza di sgombero e dovrebbe essere completata nel giro di qualche giorno. Il contributo di autonoma sistemazione (Cas) è destinato a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione: al momento circa 1.500 persone. Il presidente dell'Assemblea siciliana, Gaetano Galvagno, ne ha dato comunicazione ai capigruppo.

