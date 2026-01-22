Mercato Inter idea Nico Paz ma non solo | in estate si sogna un parametro zero di lusso

L'Inter si prepara alla prossima sessione di calciomercato, con l'obiettivo di rafforzare la squadra attraverso operazioni a parametro zero. Oltre a Nico Paz, il club nerazzurro valuta altre opportunità di mercato per migliorare la rosa senza investimenti immediati. Le strategie in atto indicano un interesse per profili di livello, con attenzione alle opportunità di mercato in vista dell’estate. Ecco gli aggiornamenti sulle mosse in casa Inter.

Calciomercato Inter, non solo Nico Paz: per l’estate il club sogna il colpo a parametro zero! Le ultimeIl calciomercato dell'Inter si concentra non solo su Nico Paz, ma anche su altri possibili acquisti a parametro zero per l’estate.

Inter, grande colpo di mercato in estate: oltre a Nico Paz c’è nome nuovo clamoroso a zeroE' risaputo come il desiderio di Oaktree, fondo attualmente proprietario dell'Inter, sia quello di provare a chiudere in estate un colpo di livello top sul mercato ... msn.com

