Il presidente della WWE ha annunciato che WrestleMania 43 si svolgerà in Arabia Saudita. Ha spiegato che la scelta della sede dipende dal mercato e dal prezzo dei biglietti. La decisione di spostare l’evento in Medio Oriente rappresenta una novità rispetto alle edizioni precedenti, che si sono tenute principalmente negli Stati Uniti. La data e i dettagli dell’organizzazione non sono stati ancora comunicati.

Il presidente della WWE, Nick Khan, ha rivelato che la compagnia punta a un evento storico per la WrestleMania del prossimo anno, con l’Arabia Saudita come sede prescelta. Intervenendo al SBJ CAA World Congress of Sports di Los Angeles, Khan ha dichiarato che la WWE intende organizzare WrestleMania al di fuori degli Stati Uniti e del Canada per la prima volta, sottolineando la solida collaborazione con la regione. “Organizzeremo WrestleMania il prossimo anno in Arabia Saudita. Per la prima volta in assoluto, WrestleMania si terrà al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. Abbiamo una partnership importante e proficua con loro”, ha affermato Khan.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nick Khan: “Wrestlemania 43 si terrà in Arabia. Il prezzo dei biglietti lo fa il mercato”.

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