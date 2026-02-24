Paul Heyman progetta già WrestleMania 43 in Arabia Saudita

Paul Heyman ha pianificato già la prossima edizione di WrestleMania in Arabia Saudita, motivato dall’aumento di pubblico internazionale e dalla crescente domanda di eventi spettacolari nel Medio Oriente. La scelta di questa location mira a coinvolgere nuovi fan e a consolidare la presenza della WWE in quella regione. La decisione si basa anche sui successi ottenuti nelle passate edizioni in loco, che hanno portato a un aumento degli incassi e dell’interesse globale.

© Mondosport24.com - Paul Heyman progetta già WrestleMania 43 in Arabia Saudita

Il panorama di WrestleMania continua a evolversi, ampliando i confini della sua presenza globale. L’annuncio recente indica che nel 2027 lo Showcase of the Immortals si svolgerà fuori dagli Stati Uniti, con la sede designata in Arabia Saudita. Una scelta che segna una svolta significativa per la gestione degli eventi e per la visibilità del marchio su scala internazionale. In questo contesto, l’attenzione si concentra sulle dinamiche di programmazione, sulle opportunità di mercato e sulle strategie che guidano le edizioni future, senza rinunciare alla tradizione di uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama sportivo e mediatico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com WWE: L’Arabia Saudita vuole The Rock e Steve Austin per WrestleMania 43Secondo recenti indiscrezioni, i dirigenti di Riyadh desiderano coinvolgere sia The Rock che “Stone Cold” Steve Austin per WrestleMania 43, prevista in Arabia Saudita nel 2027. Leggi anche: WWE: Paul Heyman ufficializza l’ingresso di Logan Paul nei The Vision