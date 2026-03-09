Neymar è tra i pre convocati della nazionale brasiliana e sarà osservato con attenzione dal ct Carlo Ancelotti nella prossima partita del Santos. La selezione brasiliana ha incluso il giocatore tra le possibili scelte per le prossime partite ufficiali. La squadra si prepara a disputare un incontro importante, durante il quale il tecnico seguirà da vicino le prestazioni di Neymar in campo.

Neymar è tra i pre convocati del Brasile: mister Ancelotti lo seguirà con attenzione nella prossima gara del Santos. Le ultime novità. Il mondo del calcio internazionale torna a guardare con attenzione verso il Brasile, dove si consuma il possibile ritorno di una stella assoluta. Neymar è stato ufficialmente inserito nella pre-lista della nazionale per le ultime amichevoli prima della rassegna iridata. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, si tratta di un segnale cruciale dopo mesi difficili segnati da numerosi infortuni. A rendere l'atmosfera ancora più elettrica sarà la presenza in tribuna di Carlo Ancelotti.

© Juventusnews24.com - Neymar è tra i pre convocati del Brasile di Carlo Ancelotti: il ct verdeoro lo seguirà con attenzione nella prossima gara del Santos. Le ultime

