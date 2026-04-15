Dopo il pareggio della squadra in cui gioca, Neymar si è trovato coinvolto in un episodio con un tifoso presente allo stadio. L’evento ha attirato l’attenzione dei media locali e ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati. La vicenda si è svolta in un clima di grande attesa, mentre nel paese si continua a parlare delle condizioni fisiche dell’attaccante in vista del prossimo torneo internazionale.

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© Calcionews24.com - Neymar, scintille con un tifoso dopo il pari del Santos: retroscena da non credere! Ecco che cosa è successo

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