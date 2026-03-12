Burnley-Bournemouth sabato 14 marzo 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 16:00 si sfideranno Burnley e Bournemouth in una partita di Premier League. Il Burnley ha mostrato impegno nelle recenti gare, ma la posizione in classifica indica che la squadra potrebbe essere in difficoltà. Le formazioni ufficiali e le quote sono state annunciate, e i pronostici puntano verso un risultato combattuto.

Il Burnley ha dato il massimo nelle ultime settimane, ma la classifica di Premier League ci dice che ormai è spacciato. L'ultima partita casalinga ha visto i Clarets dapprima sotto per 3-0, poi rimontare sul 3-3, segnare due gol annullati e poi subire il gol del 3-4 nel finale contro il Brentford, e la settimana prima.