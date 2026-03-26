Stuprata e uccisa in casa sua da sconosciuto dopo 52 anni il Dna scopre l'assassino | era il netturbino ma è già morto

Nel gennaio del 1974, una giovane donna venne trovata morta nel suo appartamento nello stato di New York, dopo essere stata stuprata. L’omicidio rimase irrisolto per oltre cinque decenni, finché il confronto del DNA ha identificato l’assassino, un uomo che lavorava come netturbino. L’individuo è deceduto prima che potesse essere arrestato o processato.

Barbara Waldman fu rinvenuta senza vita in casa dal figlioletto l'11 gennaio 1974 nello stato di New York, stuprata e uccisa. Per oltre mezzo secolo non è stato possibile identificare l'assassino fino alla svolta del Dna che ha portato a identificare un uomo che viveva nello stesso quartiere ma ormai morto nel 2004 senza mai essere indagato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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