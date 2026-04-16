La Federal Communications Commission ha approvato un’esenzione che consente a Netgear di continuare a vendere router prodotti in Asia negli Stati Uniti fino al primo ottobre 2027. La decisione permette all’azienda di mantenere la distribuzione di modelli recenti, dopo aver ottenuto questa autorizzazione speciale. La misura riguarda specificamente dispositivi di rete realizzati in Asia e riguarda il mercato statunitense.

La Federal Communications Commission ha concesso un’esenzione speciale a Netgear, permettendo all’azienda di continuare la vendita di nuovi modelli di router prodotti in Asia nel mercato statunitense fino al primo ottobre 2027. La decisione segue il divieto imposto lo scorso mese sulla certificazione di dispositivi prodotti fuori dai confini americani, una misura nata per proteggere la sicurezza della catena di approvvigionamento globale dopo gli attacchi Salt Typhoon avvenuti nel 2024, che avevano compromesso le infrastrutture di comunicazione negli Stati Uniti. Il vantaggio competitivo di Netgear tra sicurezza verificata e produzione asiatica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Netgear trionfa negli USA: via libera ai router asiatici sicuri

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