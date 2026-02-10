Il post delirante di Ilaria Salis sul via libera Ue ai Paesi sicuri | La disobbedienza civile non è più un’opzione ma una necessità

Ilaria Salis si scaglia contro la decisione dell’Europa di riprendere il controllo sul fenomeno migratorio. Nel suo post, la scrittrice parla di “via libera” ai Paesi sicuri e sostiene che la disobbedienza civile non sia più un’opzione, ma una necessità. La sua reazione è forte e senza mezzi termini, e mette in discussione la linea adottata dall’Unione Europea.

Ilaria Salis non ha accolto bene – per usare un eufemismo- il fatto che l'Europa abbia deciso di tornare a governare il fenomeno migratorio anziché subirlo. In plenaria a Bruxelles ha vinto il modello italiano, diventata la strategia europea, come dichiarato dall' eurodeputato di Fratelli d'Italia Alessandro Ciriani, relatore del regolamento europeo che istituisce una lista di Paesi terzi sicuri. Di fatto viene stilata una lista di Paesi terzi sicuri che sono esattamente quelli che aveva già da tempo indicato l'Italia. Ilaria Salis, lo sproloquio social. L'europarlamento ha approvato in via definitiva le modifiche al regolamento sulle procedure di asilo dell'Ue per consentire un esame più rapido delle domande di asilo: con 408 voti a favore, 184 contrari e 60 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato la creazione di un elenco Ue dei paesi di origine sicuri.

