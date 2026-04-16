Nessun mantenimento ai figli ma è un bluff | svolta per 47enne

Un uomo di 47 anni è stato assolto dal tribunale di Napoli Nord dall’accusa di non aver versato il mantenimento ai figli. Il giudice monocratico Germana Radice ha deciso che il fatto non costituisce reato. La vicenda riguardava presunti mancati pagamenti di alimenti, ma la sentenza ha stabilito l’assenza di responsabilità penale. La decisione è definitiva e non sono stati adottati provvedimenti nei confronti dell’imputato.

Assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' quanto stabilito dal giudice monocratico Germana Radice del tribunale di Napoli Nord nei confronti di V.M.D'A..47eennediAversa finito sotto processo perchè si sarebbe sottratto agli obblighi di assistenza materiale e morale inerenti la.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate L’assegno di mantenimento ai figli è dovuto anche se si lascia il lavoroCambiare lavoro, lasciare un impiego fisso o intraprendere una nuova carriera è una scelta legittima. Leggi anche: Divorzio Totti-Blasi, l’ex capitano chiede il taglio del mantenimento ai figli: “Chanel e Cristian sono autonomi” Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: L'assegno di mantenimento dei figli non si può compensare con nessun debito. Nessun mantenimento ai figli ma è un bluff: svolta per 47enneAssolto perchè il fatto non costituisce reato. E' quanto stabilito dal giudice monocratico Germana Radice del tribunale di Napoli Nord nei confronti di V.M.D'A..47eennediAversa finito sotto processo p ... casertanews.it Quando dire no al taglio del mantenimento difende il futuro dei figliCATANIA - C’è un filo rosso che attraversa la recente decisione della Corte d’Appello di Catania sul mantenimento di due figli universitari: l’idea che i ... newsicilia.it