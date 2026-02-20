Divorzio Totti-Blasi l’ex capitano chiede il taglio del mantenimento ai figli | Chanel e Cristian sono autonomi
Francesco Totti ha richiesto di ridurre l’assegno di mantenimento per i figli, sostenendo che Chanel e Cristian sono ormai indipendenti. La richiesta arriva in vista della prossima udienza, dove si discuterà della questione. Il calciatore afferma che i figli non hanno più bisogno di un sostegno economico così elevato. La decisione potrebbe influenzare gli accordi futuri sulla gestione delle spese familiari. La vicenda si svolge in un clima di tensione tra le parti.
Nuovo capitolo nello scontro giudiziario tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In vista della prossima udienza, la difesa del calciatore punta a rivedere il mantenimento da 12.500 euro mensili, sostenendo che due figli su tre siano ormai economicamente autosufficienti.🔗 Leggi su Fanpage.it
