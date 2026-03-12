Massimo Lovati propone una teoria sul movente che avrebbe portato all’omicidio di Chiara Poggi. Secondo lui, i tagli sulle palpebre della vittima indicano che non avrebbe dovuto guardare qualcosa o qualcuno. La sua ipotesi si basa sull’osservazione di questi segni e sulla supposizione che siano stati fatti per impedire a Chiara di vedere o riconoscere qualcosa.

L’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, sostiene che Chiara Poggi sia stata uccisa a Garlasco da una cerchia internazionale di pedofili. La ragazza avrebbe riconosciuto, in alcuni film trovati su internet durante delle ricerche, “persone reali”. L’indizio su cui si basa questa teoria sarebbero alcuni tagli trovati sulle palpebre della vittima, fatti perché “non doveva guardare”. I file nel computer di Chiara Poggi I tagli sulle palpebre della vittima La teoria di Lovati sul movente dell'omicidio di Garlasco I file nel computer di Chiara Poggi La procura di Pavia è in attesa dei risultati di una delle ultime perizie sul caso di Garlasco, quella sul Pc della vittima, Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, la teoria di Lovati sul movente e i tagli sulle palpebre di Chiara Poggi: "Non doveva guardare"

