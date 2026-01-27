Polizia locale il bilancio A servizio della comunità e nell’accogliere i turisti

La Polizia locale di Assisi ha presentato i risultati del 2025, evidenziando il suo ruolo a servizio della comunità e dei turisti. Durante l’evento, sono stati condivisi numeri e attestati che testimoniano l’impegno quotidiano del corpo di polizia, guidato dal comandante Antonio Gentili. Un bilancio che riflette l’importanza di un servizio affidabile e presente sul territorio, in un’ottica di tutela e collaborazione con cittadini e visitatori.

“Numeri“ e attestati per San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. In Comune sono stati presentati i risultati dell’attività svolta nel 2025 dalla Polizia locale di Assisi, guidata dal comandante Antonio Gentili. I dati parlano di oltre 9.900 veicoli controllati, più di 13mila sanzioni per violazioni al Codice della Strada, 112 sinistri stradali rilevati. Centrale il ruolo della Polizia locale nella gestione della mobilità e dei flussi turistici, con oltre 430mila auto, 22.182 autobus turistici e 4.299 camper gestiti nei parcheggi cittadini, a conferma del presidio costante del territorio e dell’accoglienza della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizia locale, il bilancio. A servizio della comunità e nell’accogliere i turisti Approfondimenti su Polizia Locales Impegno, servizio e comunità: a Cascina la Polizia locale celebra San Sebastiano A Cascina, il 20 gennaio, si è svolta una cerimonia in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. Entra in servizio a Faenza il nuovo comandante della Polizia Locale Giovanni Favaretto Oggi a Faenza, Giovanni Favaretto ha assunto ufficialmente il ruolo di comandante della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Polizia Locales Argomenti discussi: Polizia Locale di Biella: il bilancio dell’attività 2025; Manfredi, 200 assunzioni per Polizia municipale dopo approvazione bilancio; Il bilancio 2025 tracciato dalla Polizia Locale; Il bilancio 2025 della Polizia locale di Cesenatico. Il comandante: Alti standard grazie a risorse finanziarie e umane. Savona: il bilancio 2025 della Polizia LocaleIl 2025 è stato un anno di intenso impegno per la Polizia Locale di Savona. Questa mattina, il sindaco Marco Russo, l’Assessore alla Polizia ... telenord.it VOLPIANO – Il bilancio delle attività della Polizia Locale nel 2025La Polizia Locale di Volpiano ha reso noto il bilancio delle attività svolte nel corso del 2025. Dal report si evidenzia un impegno costante e articolato ... obiettivonews.it Vista la “resistenza a pubblico ufficiale”, tra gli sputi, gli spintoni e gli insulti che hanno ricevuto, gli stessi agenti della Polizia locale sono stati costretti ad ammanettarlo - facebook.com facebook Imponenti controlli della Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale, lungo il litorale della Capitale. Gli agenti hanno passato al setaccio l’area dei lotti di Ostia e i quartieri di Acilia, Dragona e Villaggio San Francesco. Il bilancio è di 7 arresti, più di x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.