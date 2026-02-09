Brad Pitt torna nei panni di Cliff Booth | Fincher dirige il sequel di C’era una volta a Hollywood a sorpresa

Brad Pitt torna a interpretare Cliff Booth in un sequel che nessuno si aspettava. La nuova pellicola, intitolata “The Adventures of Cliff Booth”, riprende le avventure del personaggio di Pitt, protagonista del famoso “C’era una volta a Hollywood”. Questa volta, il film è diretto da David Fincher, che ha deciso di sorprendere il pubblico annunciando il progetto all’improvviso. La sceneggiatura è firmata da Quentin Tarantino, che aveva scritto il primo film, e ora si ripropone con questa nuova avventura. La notizia ha fatto subito parlare di sé tra gli

Il ritorno di un’icona del cinema. Brad Pitt torna a vestire i panni di Cliff Booth in “The Adventures of Cliff Booth”, sequel del celebre “C’era una volta a Hollywood”, con una sceneggiatura firmata da Quentin Tarantino e la regia affidata a David Fincher. Il trailer a sorpresa, svelato durante il Super Bowl 2026, ha scatenato l’entusiasmo dei fan e promette una nuova, intrigante direzione stilistica per il personaggio che ha consacrato Pitt. La notizia ha colto di sorpresa il mondo del cinema. Nessun annuncio preventivo, nessuna campagna teaser: solo l’irrompere del trailer durante uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Brad Pitt Quentin Brad Pitt torna Cliff Booth: trailer a sorpresa per il sequel di ‘C’era una volta a… Hollywood’ su Netflix. Durante il Super Bowl, Netflix ha lanciato un trailer a sorpresa del sequel di ‘C’era una volta a… Hollywood’. Brad Pitt è di nuovo Cliff Booth nel teaser dello spin-off diretto da David Fincher Durante il Super Bowl Netflix ha mostrato il primo trailer di “Le avventure di Cliff Booth”, lo spin-off diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Brad Pitt Quentin Argomenti discussi: Colpo a sorpresa di Netflix: Brad Pitt torna Cliff Booth nel teaser del sequel di C'era una volta a... Hollywood; ‘It’s Never Over: Jeff Buckley’ a marzo nei cinema italiani; Questo cult assoluto di Brad Pitt potrebbe tornare con un sequel dal regista di Predator?; C'era una volta a.... Hollywood, Elizabeth Debicki conferma la fine delle riprese del sequel con Brad Pitt. Angelina Jolie attacca Brad Pitt: Io e i miei figli non siamo mai più tornati a Chateau Miraval, troppo doloreAngelina Jolie rivela nei documenti legali contro Brad Pitt di non essere mai tornata alla tenuta Château Miraval dopo il divorzio: Troppo doloroso per me e i nostri figli. La battaglia legale ... fanpage.it Angelina Jolie, ecco perché ha lasciato Château Miraval a Brad Pitt: «Speravo di poterlo calmare nei miei confronti»Nei nuovi documenti depositati alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles, spiega Fanpage, è possibile leggere come l'attrice 50enne abbia deciso di lasciare il controllo totale a Brad Pitt, 61 ... leggo.it A sorpresa durante il Super Bowl è apparso Brad Pitt nel primo teaser di "Le avventure di Cliff Booth", diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino, che ha ripreso uno dei personaggi del suo ultimo film, "C'era una volta a...Hollywood" (2019). Uscirà s facebook

