NBA il ritorno di Giannis non basta ai Bucks Ai Clippers il derby contro Golden State

Da sport.quotidiano.net 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 marzo 2026, i Milwaukee Bucks hanno subito una terza sconfitta consecutiva contro i Boston Celtics, nonostante il ritorno in campo di Giannis Antetokounmpo dopo più di un mese di assenza per uno stiramento al polpaccio destro. Nella stessa giornata, i Los Angeles Clippers hanno affrontato e battuto i Golden State Warriors in un derby della California.

Los Angeles (Stati Uniti), 3 marzo 2026 – Neppure il ritorno in campo di Giannis Antetokoumpo – dopo oltre un mese di assenza dovuto a uno stiramento al polpaccio destro – è bastato ai Milwaukee Bucks per evitare contro i Boston Celtics la terza sconfitta di fila. Al Fiserv Forum è finita infatti con un perentorio 108-81 in favore dei biancoverdi, i quali hanno preso il controllo della gara grazie a un parziale di 24-5 piazzato a cavallo tra primo e secondo quarto, che li ha spinti a +18. Un cuscinetto decisamente rassicurante che poi i Celtics hanno amministrato senza patemi, allargandolo fino al +27 finale. A trascinare gli ospiti – che si... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

nba il ritorno di giannis non basta ai bucks ai clippers il derby contro golden state
© Sport.quotidiano.net - NBA, il ritorno di Giannis non basta ai Bucks. Ai Clippers il derby contro Golden State

Mercato chiuso: Golden State prende Porzingis, Zubac a Indiana. E Giannis resta ai BucksDallas riceve: Khris Middleton, AJ Johnson,  Malaki Branham,  Marvin Bagley III,  2 scelte al primo giro,  3 scelte al secondo...

NBA, agli Heat non basta un super Fontecchio. Il derby di Los Angeles ai ClippersLos Angeles (Stati Uniti), 23 gennaio 2026 – Neppure una delle migliori prestazioni stagionali dell’azzurro Simone Fontecchio – che nei 25’ giocati...

Approfondimenti e contenuti su Golden State

Temi più discussi: NBA Highlights: Memphis-Golden State 112-133; Jokic come alla Playstation: 35-20-13, ma i Warriors battono Denver. Bene Thunder e Atlanta; Nba: Doncic trascina i Lakers nella vittoria su Golden State; Come sta Steph Curry? Ecco quando può tornare in campo la stella di Golden State.

golden state nba il ritorno diNBA, Dejounte Murray torna in campo dopo più di un anno: Amo questo giocoA 13 mesi di distanza dalla rottura del tendine d’Achille, Dejounte Murray ha fatto il suo ritorno in campo per i New Orleans Pelicans, segnando 13 punti nella vittoria di questa notte contro i Golden ... sport.sky.it

NBA, il ritorno da leggenda di Klay Thompson: l'ovazione, il tributo e la sfida con CurryKlay Thompson ha fatto il suo attesissimo ritorno da avversario contro i Golden State Warriors, in una serata piena di emozioni per lui e per la sua ex squadra. Il quattro volte campione NBA è stato ... sport.sky.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.