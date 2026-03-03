Il 3 marzo 2026, i Milwaukee Bucks hanno subito una terza sconfitta consecutiva contro i Boston Celtics, nonostante il ritorno in campo di Giannis Antetokounmpo dopo più di un mese di assenza per uno stiramento al polpaccio destro. Nella stessa giornata, i Los Angeles Clippers hanno affrontato e battuto i Golden State Warriors in un derby della California.

Los Angeles (Stati Uniti), 3 marzo 2026 – Neppure il ritorno in campo di Giannis Antetokoumpo – dopo oltre un mese di assenza dovuto a uno stiramento al polpaccio destro – è bastato ai Milwaukee Bucks per evitare contro i Boston Celtics la terza sconfitta di fila. Al Fiserv Forum è finita infatti con un perentorio 108-81 in favore dei biancoverdi, i quali hanno preso il controllo della gara grazie a un parziale di 24-5 piazzato a cavallo tra primo e secondo quarto, che li ha spinti a +18. Un cuscinetto decisamente rassicurante che poi i Celtics hanno amministrato senza patemi, allargandolo fino al +27 finale. A trascinare gli ospiti – che si... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, il ritorno di Giannis non basta ai Bucks. Ai Clippers il derby contro Golden State

Mercato chiuso: Golden State prende Porzingis, Zubac a Indiana. E Giannis resta ai BucksDallas riceve: Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, 2 scelte al primo giro, 3 scelte al secondo...

NBA, agli Heat non basta un super Fontecchio. Il derby di Los Angeles ai ClippersLos Angeles (Stati Uniti), 23 gennaio 2026 – Neppure una delle migliori prestazioni stagionali dell'azzurro Simone Fontecchio – che nei 25' giocati...

