Nella notte italiana si è concluso un altro turno della regular season NBA 2025-2026. In attesa dei play-in e dei playoff, le squadre lavorano per guadagnare la migliore posizione in classifica. Andiamo a scoprire i risultati delle dieci partite della notte. I Detroit Pistons (52-19) continuano il loro percorso battendo per 113-110 i Los Angeles Lakers (46-26). È un grande finale di Jenkins ad assicurare ai Pistons la quarta vittoria consecutiva che li tiene in testa ad Est. I Lakers si fermano dopo nove vittorie, inutili i 32 di Doncic top scorer. Agile vittoria in trasferta dei San Antonio Spurs (54-18) che superano i Miami Heat (38-34) per 111-136. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (24 marzo): i Pistons superano i Lakers, non si ferma OKC. Vittorie anche per Clippers e Warriors

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